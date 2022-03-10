Google Cloud заблокував реєстрацію нових акаунтів у Росії

Сервіс Google Cloud, слідом за більшістю інших компаній, також ввів обмеження для Російської Федерації. Він заборонив реєстрацію нових акаунтів на території агресора.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що компанія звукозапису Sony Music Group заявила про припинення роботи на території Росії.

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