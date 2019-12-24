В Google Chrome обнаружили утечку паролей пользователей

В веб-браузере Google Chrome 79, то есть последней версии, обнаружили уязвимость, а именно утечку паролей пользователей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gizchina.

Сообщается, что браузер уже начал уведомлять пострадавших пользователей с помощью всплывающего окна с просьбой немедленно сменить пароли. Хотя предупреждение уже начало распространяться только на индийских пользователей.

"Измените свой пароль. Нарушение данных на сайте или в приложении раскрыло ваш пароль. Chrome рекомендует изменить пароль для сайта", - говорится в предупреждении.

Пока Google не прокомментировали, будут ли восстановлены утраченные данные пострадавших пользователей, но новый патч устранил проблему, и браузер уже можно обновить.

Ранее сообщалось, что компания Google недавно выпустила свою последнюю версию Chrome. Chrome 79 предлагает множество функций, основные из которых - замораживание вкладок и защита от фишинга.

Напомним, антимонопольная служба Франции наложила штраф на Google в размере 150 миллионов евро за злоупотребление доминирующей позицией на рынке. Как сообщили во французском регуляторе, правила рекламной платформы Google Ads применяются "случайным образом", а ее администраторы без видимой причины удаляют аккаунты пользователей.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре ооштрафовал американскую компанию Google на В Турции обнаружили утечку данных более 280 тысяч пользователей Google.