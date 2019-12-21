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Во Франции оштрафовали Google на 150 млн евро

Новости » Телеком & IT     21.12.2019 - 09:19
Во Франции оштрафовали Google на 150 млн евро
Иллюстративное фото (flickr.com/Robert Scoble)

Компания Google будет оспаривать решение

Антимонопольная служба Франции оштрафовала американскую компанию Google в размере 150 миллионов евро за злоупотребление доминирующей позицией на рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Le Monde.

Как сообщили во французском регуляторе, правила рекламной платформы Google Ads применяются "случайным образом", а ее администраторы без видимой причины удаляют аккаунты пользователей.

Расследование деятельности Google началось после того, как в 2015 году был заблокирован аккаунт французской газеты GibMedia. Газета признала себя пострадавшей, ведь удаление ее профиля предоставило конкурентам более выгодное положение.

Французская антимонопольная служба обвиняет Google в том, что компания меняла пользовательское соглашение, но не сообщала об этом клиентам. В результате этого рекламодатели нарушали правила пользования, не догадываясь об этом, и были заблокированы.

В компании Google заявили, что будут оспаривать решение французского регулятора.

Напомним, в октябре орган по защите данных Турции оштрафовал американскую компанию Google на 280 тысяч долларов за нарушение законодательства о персональных данных. В Турции обнаружили утечку данных более 280 тысяч пользователей Google.

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