"Good will" замало. Зеленський розповів, з ким обговорює відправку військових в Україну

Україна вже обговорює питання відправки миротворців з партнерами. Водночас Київ не розглядатиме жодних гарантій безпеки без Сполучених Штатів Америки (США).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час брифінгу з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером.
"Сьогодні ми проговорюємо цю французьку ініціативу щодо розміщення військового контингенту. Говорили про це з Макроном (Еммануель Макрон, президент Франції, - ред.), говорили з Польщею, з нашими Балтійськими партнерами. Обговорюємо і з Британією", - заявив президент.
Зеленський відзначив, що наразі розкривати будь-які деталі щодо цього питання зарано. Однак, діалог ведеться саме з тими партнерами, які дійсно готові піти на цей крок, оскільки "Good, will" малувато".
У тому ж числі, як пояснив Зеленський, недоречно говорити й про чисельність військового контингенту, оскільки це залежатиме від формату гарантій безпеки, які отримає Україна. Сама ж відправка військ може бути лише сегментом майбутніх гарантій.
"У будь-якому випадку, ми не розглядаємо будь-які гарантії без США. Тому і про деталі зарано говорити. Ми предметної розмови щодо гарантій безпеки з новою адміністрацією США ще не проводили", - додав він.
Президент пояснив, що діалог з новою адміністрацією Штатів щодо гарантій безпеки лише очікується. Вже після цього можна буде мати уявлення про майбутню конструкцію безпеки країни.
Обговорення відправки миротворців вже тривають. Ініціатором, як й відзначав вище президент, був французький лідер Макрон, але спочатку його пропозиція викликала лише жваву дискусію серед держав, які підтримують Україну. Так чи інакше, були й ті країни, які висловили готовність розглянути таку перспективу.
Як відзначав раніше Зеленський, відправка західних військ до України є одним з найкращих інструментів, щоб примусити ворога до миру.
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