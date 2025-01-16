"Good will" мало. Зеленский рассказал, с кем обсуждает отправку военных в Украину

Отправка миротворцев

По словам президента, инициатива Франции по размещению военного контингента уже обсуждалась с:

Францией;

Польшей;

Балтийскими партнерами;

Британией.

"Сегодня говорить о некоторых деталях рано. Обсуждаем со странами, которые хотят это делать, или способны это делать. Иногда "Good, will" (доброй воли, - ред.) маловато", - заявил президент.

В том же числе, как пояснил Зеленский, неуместно говорить и о численности военного контингента, поскольку это будет зависеть от формата гарантий безопасности, которые получит Украина. Сама же отправка войск может быть лишь сегментом будущих гарантий.

Никаких гарантий безопасности без США

"В любом случае, мы не рассматриваем любые гарантии без США. Поэтому и о деталях рано говорить. Мы предметного разговора по гарантиям безопасности с новой администрацией США еще не проводили", - добавил он.

Президент пояснил, что диалог с новой администрацией Штатов по гарантиям безопасности только ожидается. Уже после этого можно будет иметь представление о будущей конструкции безопасности страны.

Вопрос отправки иностранных войск в Украину

Обсуждение отправки миротворцев уже продолжаются. Инициатором, как и отмечал выше президент, был французский лидер Макрон, но сначала его предложение вызвало лишь оживленную дискуссию среди государств, которые поддерживают Украину. Так или иначе, были и те страны, которые выразили готовность рассмотреть такую перспективу.

Как отмечал ранее Зеленский, отправка западных войск в Украину является одним из лучших инструментов, чтобы принудить врага к миру.