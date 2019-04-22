Гонтарева прокомментировала судебные решения по ПриватБанку

Бывшая глава Национального банка Валерия Гонтарева назвала решения судов по "ПриватБанку" в пользу Игоря Коломойского полным фиаско судебной системы Украины. Об этом она сказала комментарии агентству "Українські новини".

Гонтарева уверена, что эти решения могут зачеркнуть все те достижения, которые были сделаны за последние пять лет в стране.

"Это полное беспредельное решение судов. Оспорить персональную гарантию, выписанную в деталях, где каждая буква была проверена по закону перед тем, как у Коломойского брать персональную гарантию", - сказала Гонтарева.

При этом она напомнила, что по связанным лицам был принять в 2015 году закон, в котором определены точные критерии связанных лиц.

"А по поводу национализации, банк с дырой в 5,5 млрд долларов - это просто нонсенс, о котором невозможно говорить", - заявила экс-глава НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.

Кроме того, Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "ПриватБанка".