В Гонконгском аэропорту из-за протестов отменены более 100 рейсов

Аэропорт Гонконга в понедельник, 12 августа, отменил отправку и прием свыше сотни рейсов в связи с массовыми акциями протеста. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что акция началась в п'пятницу и выросла, по официальным данным, более 5000 участников после того, как полиция применила слезоточивый газ в отношении протестующих, которые собрались в метро.

Как пишет Reuters, руководство одного из крупнейших аэропортов Азии заявляет, что обсуждает с авиакомпаниями возможность возобновления полетов с 6 часов утра во вторник, 13 августа.

Добавим, что в этот понедельник китайские чиновники начали говорить о том, что акция протеста "приобретает признаки терроризма". Подобные заявления могут свидетельствовать о возможности применения властями Китая вооруженных сил в отношении протестующих.

Протесты против распространения влияния Пекина на территорию Гонконг продолжаются уже одиннадцатую неделю.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины призвало граждан Украины не участвовать в акциях протеста, которые происходят в Гонконге.