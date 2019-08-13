ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Гонконгском аэропорту из-за протестов отменены более 100 рейсов

Новости » Общество    13.08.2019 - 01:07
В Гонконгском аэропорту из-за протестов отменены более 100 рейсов
Фото: аэропорт Гонконга (litetrip)

Полеты могут возобновить во вторник утром

Аэропорт Гонконга в понедельник, 12 августа, отменил отправку и прием свыше сотни рейсов в связи с массовыми акциями протеста. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что акция началась в п'пятницу и выросла, по официальным данным, более 5000 участников после того, как полиция применила слезоточивый газ в отношении протестующих, которые собрались в метро.

Как пишет Reuters, руководство одного из крупнейших аэропортов Азии заявляет, что обсуждает с авиакомпаниями возможность возобновления полетов с 6 часов утра во вторник, 13 августа.

Добавим, что в этот понедельник китайские чиновники начали говорить о том, что акция протеста "приобретает признаки терроризма". Подобные заявления могут свидетельствовать о возможности применения властями Китая вооруженных сил в отношении протестующих.

Протесты против распространения влияния Пекина на территорию Гонконг продолжаются уже одиннадцатую неделю.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины призвало граждан Украины не участвовать в акциях протеста, которые происходят в Гонконге.

В Гонконге снова произошли столкновения во время протеста Возле Гонконга 12 тыс. правоохранителей потренировались разгонять акции протеста
Новости Украины протестГонконг
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь