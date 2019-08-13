У Гонконгському аеропорту через протести скасовано понад 100 рейсів

Фото: аеропорт Гонконгу (litetrip)

Польоти можуть відновити у віторок зранку

Аеропорт Гонконгу у понеділок, 12 серпня, скасував відправлення та прийом понад сотні рейсів у зв'язку із масовими акціями протесту. Про це передаеє РБК-Україна із посиланням на "Голос Америки".

Зазначається, що акція почалась у п'ятницю і зросла, за офіційними даними, до понад 5000 учасників після того, як поліція застосувала сльозогінний газ щодо протестувальників, які зібрались в метро.

Як пише Reuters, керівництво одного з найбільших аеропортів Азії заявляє, що обговорює з авіакомпаніями можливість відновлення польотів з 6 години ранку у вівторок, 13 серпня.

Додамо, що цього понеділка китайські високопосадовці почали говорити про те, що акція протесту "набуває ознак тероризму". Подібні заяви можуть свідчити про можливість застосування владою Китаю збройних сил щодо протестувальників.

Протести проти поширення впливу Пекіна на територію Гонконг тривають вже одинадцятий тиждень.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України закликало громадян України не брати участь в акціях протесту, які відбуваються в Гонконзі.