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В Гонконге женщина открыла стрельбу, есть пострадавшие

НовостиПроисшествия    26.06.2018 - 16:48
Иллюстративное фото: пистолет (facebook.com 93OMBR)
Иллюстративное фото: пистолет (facebook.com 93OMBR)

Подозреваемая арестована

В Гонконге женщина открыла стрельбу, в результате чего пострадали четыре человека, подозреваемая арестована. Об этом сообщает АР.

"Четыре человека получили ранения в результате отдельного случая насилия с применением огнестрельного оружия на территории Китая", - говорится в сообщении.

Так, подозреваемую женщину арестовали в торговом центре неподалеку от парка Quarry Bay, где произошел инцидент.

Двое раненых были доставлены в больницу с травмами головы.

Как известно, оборот и использование огнестрельного оружия строго контролируется в Гонконге, и случаи стрельбы нетипичные для города и страны в целом.

Напомним, ранее сообщалось, что в здание редакции крупнейшей ежедневной нидерландской газеты De Telegraaf вьехал фургон и загорелся, полиция говорит о целенаправленном наезде.

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Теги публикации: Стрельба, Гонконг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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