В Гонконге женщина открыла стрельбу, есть пострадавшие

Подозреваемая арестована

В Гонконге женщина открыла стрельбу, в результате чего пострадали четыре человека, подозреваемая арестована. Об этом сообщает АР.

"Четыре человека получили ранения в результате отдельного случая насилия с применением огнестрельного оружия на территории Китая", - говорится в сообщении.

Так, подозреваемую женщину арестовали в торговом центре неподалеку от парка Quarry Bay, где произошел инцидент.

Двое раненых были доставлены в больницу с травмами головы.

Как известно, оборот и использование огнестрельного оружия строго контролируется в Гонконге, и случаи стрельбы нетипичные для города и страны в целом.

Напомним, ранее сообщалось, что в здание редакции крупнейшей ежедневной нидерландской газеты De Telegraaf вьехал фургон и загорелся, полиция говорит о целенаправленном наезде.