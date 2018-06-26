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Інтерв'ю

У Гонконзі жінка відкрила стрільбу, є постраждалі

НовиниНадзвичайні події    26.06.2018 - 16:48
Іллюстративне фото:: пістолет (facebook.com 93OMBR)
Іллюстративне фото:: пістолет (facebook.com 93OMBR)

Підозрювана заарештована

У Гонконзі жінка відкрила стрільбу, у результаті чого постраждали чотири людини, підозрювана заарештована. Про це повідомляє АР.

"Чотири людини отримали поранення в результаті окремого випадку насильства із застосуванням вогнепальної зброї на території Китаю", - йдеться в повідомленні.

Так, підозрювану жінку заарештували в торговому центрі неподалік від парку Quarry Bay, де стався інцидент.

Щонайменше двоє поранених були доставлені в лікарню з травмами голови.

Як відомо, обіг і використання вогнепальної зброї суворо контролюється в Гонконгу, і випадки стрільби нетипові для міста і країни в цілому.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в будівлю редакції найбільшої щоденної нідерландської газети De Telegraaf в'їхав фургон і загорівся, поліція говорить про цілеспрямований наїзд.

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Теги публікації: Стрільба, Гонконг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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