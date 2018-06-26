В Нидерландах фургон протаранил офис газеты De Telegraaf

Полиция говорит о нападении

В ночь на вторник в здание редакции крупнейшей ежедневной нидерландской газеты De Telegraaf въехал фургон и загорелся, полиция говорит о целенаправленном наезде. Об этом говорится в сообщении на сайте издания.

Как сообщается, это произошло около 4 утра по местному времени.

"Белый фургон на большой скорости врезался в стеклянный фасад здания в Амстердаме, после чего загорелся", - говорится в сообщении.

"Нападение на здание De Telegraaf: пламя высотой до 14 метров", - говорится в сообщении издания в Twitter.

Aanslag op De Telegraaf-gebouw: ‘Vlammen tot 14 meter hoog’ https://t.co/hvz89jnxul — De Telegraaf (@telegraaf) June 26, 2018

"Нападение на здание De Telegraaf: мы не боимся!", - заявляют сотрудники издания.

Aanslag op De Telegraaf: Wij laten ons niet intimideren! https://t.co/4108bKTbLK — De Telegraaf (@telegraaf) June 26, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что на юге Франции в городе Монпелье неизвестный открыл стрельбу из автомобиля.