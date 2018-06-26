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В Нидерландах фургон протаранил офис газеты De Telegraaf

НовостиПроисшествия    26.06.2018 - 09:55
Фото: место происшествия (twitter.com ThePotterGeist)
Фото: место происшествия (twitter.com ThePotterGeist)

Полиция говорит о нападении

В ночь на вторник в здание редакции крупнейшей ежедневной нидерландской газеты De Telegraaf въехал фургон и загорелся, полиция говорит о целенаправленном наезде. Об этом говорится в сообщении на сайте издания.

Как сообщается, это произошло около 4 утра по местному времени.

"Белый фургон на большой скорости врезался в стеклянный фасад здания в Амстердаме, после чего загорелся", - говорится в сообщении.

"Нападение на здание De Telegraaf: пламя высотой до 14 метров", - говорится в сообщении издания в Twitter.

"Нападение на здание De Telegraaf: мы не боимся!", - заявляют сотрудники издания.

Напомним, ранее сообщалось, что на юге Франции в городе Монпелье неизвестный открыл стрельбу из автомобиля.

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Теги публикации: нападение, Нидерланды, газета  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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