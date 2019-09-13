В Гонконге возобновились акции протеста

В Гонконге возобновились антиправительственные акции протеста, тысячи демонстрантов собираются в торговых центрах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mothership.

Как сообщается, тысячи протестующих собрались в торговых центрах Гонконга и требуют расследовать факты применения силы со стороны правоохранителей на предыдущих демонстрациях.

Отмечается, что манифестанты избрали торговые центры для проведения акций, потому что, по их мнению, в полиции не будет причин разгонять протест, ведь участники ничего не нарушают.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гонконге демонстранты приостановили акции протеста из-за годовщины теракта, который произошел 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Америки. Решение о приостановке демонстраций было принято в знак солидарности против терроризма.

Ранее РБК-Украина писало, что в результате столкновений между демонстрантами и полицией во время антиправительственной акции протеста в Гонконге пострадали 19 человек. В частности, после столкновений протестующих с правоохранителями, которые произошли вечером 7 сентября, за медицинской помощью обратились по меньшей мере 19 человек. Состояние двух пострадавших оценивалось как серьезное.

Кроме того, участники протестов в Гонконге призвали президента США оказать помощь в "освобождении города" от контроля со стороны Пекина. Митингующие прошли к зданию американского генерального консульства и передали дипломатам петицию.