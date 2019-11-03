В Гонконге в столкновениях пострадали более полусотни человек

В результате столкновений во время антиправительственных акций протеста в Гонконге пострадали более 50 человек, еще несколько сотен демонстрантов были задержаны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Как сообщается, в ходе субботних акций протеста в Гонконге правоохранители задержали более 200 демонстрантов за правонарушения связанные с незаконными собраниями и ношением маски.

Кроме того, в результате столкновений между силовиками и протестующими пострадали по меньшей мере 54 человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, состояние еще 23 человек сейчас стабильное. Остальные 30 пострадавших были выписаны из лечебных учреждений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гонконге протестующие подожгли станции метро и некоторые здания, в частности, здание китайского информационного агентства "Синьхуа". Также были разрушены некоторые магазины и предприятия.

РБК-Украина писало, что в субботу в Гонконге возобновились антиправительственные акции протеста. Чтобы разогнать многотысячные демонстрации, которые собрались в центре города, полиция использовала слезоточивый газ. Демонстранты выражали недовольство предполагаемым вмешательством Китая в свободу Гонконга, в том числе в его правовую систему.