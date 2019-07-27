ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Гонконге начался протест вопреки запрету полиции

Новости » Общество    27.07.2019 - 18:26
В Гонконге начался протест вопреки запрету полиции
Фото: протесты в Гонконге (twitter.com/Halooyeelo10)

Тысячи человек вышли на улицы, чтобы выразить недовольство прокитайской политикой администрации Гонконга

В Гонконге сегодня, 27 июля, возобновились антиправительственные протесты, тысячи человек вышли на митинг. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что тысячи человек вышли на улицы, чтобы выразить недовольство прокитайской политикой администрации Гонконга, являющегося автономией Китая. В ходе протестов правоохранители применили слезоточивый газ против демонстрантов. Ранее полиция запретила проведение акции, сославшись на возможные столкновения.

Также собравшиеся выступают против нападений на протестующих. В прошлые выходные на группу возвращающихся с демонстрации активистов напали неизвестные в белых футболках, вооруженные металлическими прутами и битами. В результате 45 человек были тяжело ранены. Протестующие считают, что нападение было заказным, а полиция приняла недостаточно мер, чтобы вовремя остановить нападавших.

Напомним, 21 июля очередная демонстрация противников закона об экстрадиции в Гонконге переросла в серьезные столкновения с полицией. Протестующие попытались дойти до здания местного правительства, но их встретили сотни спецназовцев. Полицейские начали оттеснять толпу, распыляя слезоточивый газ и включив сирены. Местная пресса сообщает, что также стреляли в демонстрантов резиновыми пулями, а те стали забрасывать полицейских бутылками, кирпичами, палками и зонтиками.

В Гонгонге полиция применила слезоточивый газ на акции протеста В Гонконге в столкновениях после акции протеста пострадали десятки человек
Новости Украины Гонконг
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь