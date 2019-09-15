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У Гонконзі протестувальники попросили британське громадянство

Новини » Суспільство    15.09.2019 - 19:42
У Гонконзі протестувальники попросили британське громадянство
Фото: протести в Гонконзі (twitter.com / tictoc)

Протестувальники провели мітинг перед консульством Великобританії

В Гонконзі в неділю, 15 вересня, на вулиці вийшли десятки тисяч протестувальників, деякі активісти почали кидати в поліцейських каміння і пляшки із запальною сумішшю, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що у відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети, щоб розігнати демонстрантів.

Кілька сотень протестувальників також провели мітинг перед консульством Великобританії, під чиєю юрисдикцією Гонконг перебував до 1997 року. Демонстранти, які виспівують британський гімн, просили британський уряд про підтримку. Мітингувальники також звинуватили Лондон в недостатній тиск на Пекін.

У ході акції активісти вимагали надати жителям Гонконгу британське громадянство. До 1 липня 1997 року територія належала Великобританії і всі, хто народився тут до цієї дати, мають право отримати статус британського громадянина за кордоном. Крім того, паспорт дозволяє без візи в'їжджати в колишню метрополію, але не прирівнюється до громадянства, однак не дає його власникові право постійно проживати у Великобританії або працювати в цій країні.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що поліція Гонконгу застосувала до учасників чергової акції протесту сльозогінний газ і водяні гармати.

В ході протестів у Гонконзі поліція застосувала водяні гармати і газ У Гонконзі поліція застосувала газ та гумові кулі для розгону сутичок
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