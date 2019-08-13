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В Гонконге на протестах задержаны около 150 человек

Новости » Происшествия    13.08.2019 - 07:07
В Гонконге на протестах задержаны около 150 человек
Фото: протесты в Гонконге (twitter.com/Halooyeelo10)

Задержанных подозревают в нападениях на полицейских

В Гонконге в течение последних нескольких дней акций протеста полиция арестовала 149 человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на China Daily.

Как отметил заместитель комиссара полиции Гонконга Тан Пин-Чен, протестующие "осуществляют насилие и беззаконие".

"Радикалы продолжают совершать беззаконие и ескалують насилие в регионе. Они органзовують атаки по всему Гонконгу, доставляя серьезные неудобства жителям и подвергая опасности жизни мирных жителей", - заявил правоохранитель.

Добавим, что речь идет о задержании митингующих в течение 9 - 12 августа. Задержано 111 мужчин и 38 женщин. Возраст - от 15 до 53 лет.

Полиция предъявила задержанным подозрения в незаконных собраниях, нападениях на полицейских, препятствовании работе правоохранителей. Также силовики заявляют, что у протестующих есть оружие и другие опасные предметы.

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту Гонконга отменено более сотни рейсов 12 августа.

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