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У Гонконзі на протестах затримані майже 150 людей

Новини » Надзвичайні події    13.08.2019 - 07:07
У Гонконзі на протестах затримані майже 150 людей
Фото: протести у Гонконзі (twitter.com/Halooyeelo10)

Затриманих підозрюють у нападах на поліцейських

У Гонконзі протягом останніх кількох днів акцій протесту поліція заарештувала 149 осіб. Про це передає РБК-Україна із посиланням на China Daily.

Як зазначив заступник комісара поліції Гонконгу Тан Пін-Чен, протестувальники "здійснюють насильство і беззаконня".

"Радикали продовжують здійснювати беззаконня і ескалують насильство в регіоні. Вони органзовують атаки по всьому Гонконгу, доставляючи серйозні незручності жителям і піддаючи небезпеці життя мирних мешканців", - заявив правоохоронець.

Додамо, що йдеться про затримання мітингувальників протягом 9 - 12 серпня. Затримано 111 чоловіків і 38 жінок. Вік -  від 15 до 53 років.

Поліція висунула підозри затриманим у незаконних зборах, нападах на поліцейських, перешкоді роботі правоохоронців. Також силовики заявляють, що у протестувальників є зброя та інші небезпечні предмети.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у аеропорту Гонконгу скасовано понад сотню рейсів 12 серпня.

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