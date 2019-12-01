У Гонконзі відбулися зіткнення між поліцією і протестуючими

Фото: мітинг в Гонконзі (twitter.com/HongKongFP)

В результаті зіткнень постраждали три людини

У Гонконзі поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників, в результаті чого постраждали три людини. Зіткнення відбулися вночі, вдень акції протесту продовжилися, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

У Гонконзі в ніч на неділю, 1 грудня, поновилися зіткнення між демонстрантами і поліцією. Вперше після виборів до районних рад депутатів у листопаді правоохоронці застосували сльозогінний газ, постраждали три людини.

Сьогодні вдень в Гонконзі продовжилися демонстрації, на мітингу в центрі міста сотні людей, в тому числі сім'ї з дітьми, зажадали перестати використовувати сльозогінний газ. Відзначається, що в суботу на спільну акцію проти насильства поліції також вийшли школярі та пенсіонери.

Нагадаємо, в Гонконзі 24 листопада на тлі антиурядових акцій протесту стартували місцеві вибори.

Так, на місцевих виборах до районних рад перемогли зі значним відривом опозиційні кандидати з продемократичного руху. Зокрема, в своїх округах здобув перемогу 201 опозиційний кандидат. При цьому число кандидатів-переможців з тих, які підтримують Пекін, становить всього 28 кандидатів. Також перемогу здобули ще 12 кандидатів, яких вважають незалежними. Поки не відомі результати за рештою 211 місцях. Загалом 1104 кандидати боролися за можливість отримали 452 місця в різних радах регіону.