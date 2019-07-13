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В Гонконге произошли беспорядки во время акции протеста

Новости » Общество    13.07.2019 - 18:28
В Гонконге произошли беспорядки во время акции протеста
Фото: протесты в Китае (twitter.com/hoccgoomusic)

В ходе акции произошли столкновения полицейских с протестующими

На улицы Гонконга вышли несколько тысяч человек в знак протеста против торговцев с материкового Китая, закупающих в городе и затем перепродающих товары, которые не облагаются налогом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Associated Press.

В ходе акции произошли столкновения полицейских с протестующими. В эпицентре происходящего оказались многочисленные аптеки и магазины косметики.

Во время митинга произошли столкновения, протестующие бросали в полицейских зонтики и шлемы. В ответ полицейские применили перечный спрей и дубинки. Позже полиция заявила, что была вынуждена применить силу из-за того, что протестующие начали спорить с местными жителями и пытались атаковать правоохранителей, пишет DW.

Напомним, в начале июля в Гонконге произошли столкновения между полицией и участниками митинга против закона об экстрадиции. Столкновения произошли после того, как сотни активистов попытались заблокировать движение транспорта на улице Неттан роуд, которая является главной транспортной магистралью полуострова Коулун.

Митингующих просили восстановить движение, однако демонстранты не отступили, тогда к ним применили резиновые дубинки. Известно о минимум пяти задержанных.

Ранее премьер-министр Гонконга Керри Лем заявила об отказе от закона об экстрадиции. 

 

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