У Гонконзі відбулися заворушення під час акції протесту

Фото: протести в Китаї (twitter.com/hoccgoomusic)

У ході акції відбулися зіткнення поліцейських з протестувальниками

На вулиці Гонконгу вийшли кілька тисяч людей на знак протесту проти торговців з материкового Китаю, що закуповують в місті і потім перепродують товари, які не обкладаються податком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Associated Press.

У ході акції відбулися зіткнення поліцейських з протестувальниками. В епіцентрі подій опинилися численні аптеки і магазини косметики.

Під час мітингу сталися сутички, протестувальники кидали в правоохоронців парасольки та шоломи. У відповідь поліцейські застосували перцевий спрей та кийки. Пізніше поліція заявила, що була змушена застосувати силу через те, що протестувальники почали сперечатися з місцевими жителями та намагалися атакувати правоохоронців.

This is the moment riot police clashed with demonstrators in Hong Kong who are protesting against traders from mainland China.



It's the latest in what is fast-becoming a summer of unrest in the territory.



More on the protests here: https://t.co/bjHdTWEtyC pic.twitter.com/881YSCHd9B — Sky News (@SkyNews) July 13, 2019

Нагадаємо, на початку липня в Гонконзі відбулися зіткнення між поліцією і учасниками мітингу проти закону про екстрадицію. Зіткнення відбулися після того, як сотні активістів спробували заблокувати рух транспорту на вулиці Неттан роуд, яка є головною транспортною магістраллю півострова Коулун.

Мітингувальників просили відновити рух, проте демонстранти не відступили, тоді до них застосували гумові кийки. Відомо про щонайменше п'яти затриманих.

Раніше премьер-міністр Гонконгу Керрі Лем заявила про відмову від закону про екстрадицію.