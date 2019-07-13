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У Гонконзі відбулися заворушення під час акції протесту

Новини » Суспільство    13.07.2019 - 18:28
У Гонконзі відбулися заворушення під час акції протесту
Фото: протести в Китаї (twitter.com/hoccgoomusic)

У ході акції відбулися зіткнення поліцейських з протестувальниками

На вулиці Гонконгу вийшли кілька тисяч людей на знак протесту проти торговців з материкового Китаю, що закуповують в місті і потім перепродують товари, які не обкладаються податком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Associated Press.

У ході акції відбулися зіткнення поліцейських з протестувальниками. В епіцентрі подій опинилися численні аптеки і магазини косметики.

Під час мітингу сталися сутички, протестувальники кидали в правоохоронців парасольки та шоломи. У відповідь поліцейські застосували перцевий спрей та кийки. Пізніше поліція заявила, що була змушена застосувати силу через те, що протестувальники почали сперечатися з місцевими жителями та намагалися атакувати правоохоронців. 

Нагадаємо, на початку липня в Гонконзі відбулися зіткнення між поліцією і учасниками мітингу проти закону про екстрадицію. Зіткнення відбулися після того, як сотні активістів спробували заблокувати рух транспорту на вулиці Неттан роуд, яка є головною транспортною магістраллю півострова Коулун.

Мітингувальників просили відновити рух, проте демонстранти не відступили, тоді до них застосували гумові кийки. Відомо про щонайменше п'яти затриманих.

Раніше премьер-міністр Гонконгу Керрі Лем заявила про відмову від закону про екстрадицію.

 

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