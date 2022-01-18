В Гонконге призывают "утилизировать" хомяков после обнаружения у них COVID

Гонконг приказал сдать тысячи хомяков на "утилизацию". Такое решение власти приняли после обнаружения коронавируса у животных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Вирус обнаружили у 11 хомяков из 178 хомяков, кроликов и шиншилл, протестированных в зоомагазине Little Boss. Так пытались найти путь передачи коронависа после заражения работника зоомагазина. Это первый за три месяца случай обнаружения штамма "Дельта" в городе. Позже у двух сотрудников также было подтверждено заболевание, в том числе у того, кто чистит клетки для животных и ухаживает за хомяками.

Владельцев животных, которые купили хомяков за несколько дней до Рождества, попросили сдать их обратно. Также граждан призвали "не целовать и не бросать их на улице".

Кроме того, продажу хомяков и импорт всех грызунов приказали немедленно остановить. Отмечают, что около 2000 хомяков, включая всех, купленных после 22 декабря, должны быть переданы, а владельцы должны явиться для тестирования.

Министр здравоохранения Гонконга София Чан признала, что нет никаких доказательств того, что домашние животные могут передавать болезнь людям, но власти действовали из соображений осторожности.

"Мы оценили риски, связанные с этими партиями, как относительно высокие, и поэтому приняли решение, основанное на потребностях общественного здравоохранения", - сказал директор по сельскому хозяйству, рыболовству и охране природы, доктор Леунг Сиу-фай.

Власти заявили, что со всеми животными, изъятыми из зоомагазина, будут обращаться "гуманно".

"Мы призываем всех владельцев домашних животных соблюдать строгую гигиену при обращении со своими питомцами и клетками", - отметил Сиу-фай.