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У Гонконгу закликають "утилізувати" хом'яків після виявлення у них COVID

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Китай, Вівторок 18 січня 2022 12:59
У Гонконгу закликають "утилізувати" хом'яків після виявлення у них COVID Фото: у Китаї бояться передачі коронавірусу від хом'яків до людей (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

Гонконг наказав здати тисячі хом'яків на "утилізацію". Таке рішення влада ухвалила після виявлення коронавірусу у тварин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Вірус виявили у 11 хом'яків із 178 хом'яків, кроликів та шиншил, протестованих у зоомагазині Little Boss. Так намагалися знайти шлях передачі коронавісу після зараження працівника зоомагазину. Це перший за три місяці випадок виявлення штаму "Дельта" у місті. Пізніше у двох співробітників також було підтверджено захворювання, у тому числі у того, хто чистить клітки для тварин та доглядає хом'яків.

Власників тварин, котрі купили хом'яків за кілька днів до Різдва, попросили здати їх назад. Також громадян закликали "не цілувати та не кидати їх на вулиці".

Крім того, продаж хом'яків та імпорт усіх гризунів наказали негайно зупинити. Зазначають, що близько 2000 хом'яків, включаючи всіх, куплених після 22 грудня, мають бути передані, а власники повинні з'явитися для тестування.

Міністр охорони здоров'я Гонконгу Софія Чан визнала, що немає жодних доказів того, що домашні тварини можуть передавати хворобу людям, але влада діяла з міркувань обережності.

"Ми оцінили ризики, пов'язані з цими партіями, як відносно високі, і тому ухвалили рішення, що ґрунтується на потребах громадської охорони здоров'я", - сказав директор з сільського господарства, рибальства та охорони природи, доктор Леунг Сіу-фай.

Влада заявила, що з усіма тваринами, вилученими із зоомагазину, поводитимуться "гуманно".

"Ми закликаємо всіх власників домашніх тварин дотримуватися суворої гігієни при поводженні зі своїми вихованцями та клітками", - зазначив Сіу-фай.

Нагадаємо, китайська влада закликає громадян не замовляти товари з-за кордону. У країні стверджують, що штам коронавірусу "Омікрон" може передаватись через міжнародні посилки.

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