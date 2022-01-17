"Омикрон" обнаружили в посылке из Канады: граждан Китая просят не заказывать товары из-за границы

Китайские власти призывают граждан не заказывать товары из-за границы. В стране утверждают, что штамм коронавируса "Омикрон" может передаваться через международные посылки.

Такие выводы сделали после первого обнаруженного случая в Пекине. Там зафиксировали, что COVID пришел не из другой провинции, а из посылки, отправленной из Торонто через США и Гонконг. Потому Ляо Линьчжу, заместитель директора городской почтовой администрации, призвал людей "не покупать товары из-за границы".

Власти заявили, что пациент, у которого в субботу был диагностирован вариант "Омикрон", сообщил, что получил посылку 11 января. Она была отправлена ​​четыре дня назад. С тех пор власти поместили на карантин семью пациента, курьера и более 60 других лиц в качестве близких контактов и проверили более 16 000 человек в родном районе пациента.

"Вирус Омикрон передается быстро, пожалуйста, будьте внимательны, избегайте покупок зиз-а границы, убедитесь, что вы носите перчатки, не приносите посылку в помещение. Если вам нужно, протрите упаковку спиртом снаружи и вымойте руки", - сказал Пан Синхуо, заместитель директора пекинского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Китай заявил, что во время пандемии выявил многочисленные случаи заражения, которые передавались через импортные продукты. Но, по мнению экспертов, для этого нет прочной научной основы.