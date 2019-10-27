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В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Новости » Общество    27.10.2019 - 16:59
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов
Фото: митинг в Гонконге (twitter.com/JayLam_HK/)

Демонстранты протестовали против жестких действий сотрудников правоохранительных органов

В Гонконге полицейские применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые протестовали против жестких действий сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает Еuronews.

Сообщается, что несколько человек были арестованы.

Полиция прибыла к началу акции, обратившись к протестующим с требованием разойтись. Также правоохранители заранее предупредили о возможном применении спецсредств.

Многотысячная антиправительственная демонстрация была организована в популярном туристическом районе. Несмотря на запрет властей многие протестующие были в масках, один человек получил ранения.

Напомним, в Гонконге десятки тысяч демонстрантов в воскресенье, 20 октября, попытались провести несанкционированный марш, в результате чего произошли столкновения с полицией. Тогда силовики применяли для разгона марша слезоточивый газ и водометы с голубой краской. Протестующие построили на улицах баррикады и устроили погромы на нескольких станциях метрополитена.

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