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У Гонконзі поліція застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів

Новини » Суспільство    27.10.2019 - 16:59
У Гонконзі поліція застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів
Фото: мітинг у Гонконгу (twitter.com/JayLam_HK/)

Демонстранти протестували проти жорстких дій співробітників правоохоронних органів

Гонконге поліцейські застосували сльозогінний газ для розгону демонстрантів, які протестували проти жорстких дій співробітників правоохоронних органів. Про це повідомляє Еuronews.

Повідомляється, що кілька людей були заарештовані.

Поліція прибула до початку акції, звернувшись до протестуючих з вимогою розійтися. Також правоохоронці заздалегідь попередили про можливе застосування спецзасобів.

Багатотисячна антиурядова демонстрація була організована в популярному туристичному районі. Незважаючи на заборону влади багато протестувальники були в масках, один отримав поранення.

Нагадаємо, в Гонконзі десятки тисяч демонстрантів у неділю, 20 жовтня, спробували провести несанкціонований марш, в результаті чого відбулися зіткнення з поліцією. Тоді силовики застосовували для розгону демонстрантів сльозогінний газ і водомети з блакитною фарбою. Протестувальники побудували на вулицях барикади і влаштували погроми на кількох станціях метрополітену.

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