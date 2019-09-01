В Гонконге полиция применила слезоточивый газ и водометы

В центре Гонконга вечером в субботу, 31 августа, полиция применила слезоточивый газ и водометы по демонстрантам. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Отмечается, что митингующие бросали "бензиновые бомбы" в сторону правоохранителей. На улицы Гонконга вопреки запрету на проведение акций вышли десятки тысяч протестующих.

Также демонстранты на баррикаде устроили пожар на главной улице, в нескольких шагах от штаб-квартиры полиции Гонконга. Вследствие этого центр автономного района охватил густой черный дым.

Пожар был потушен после горения в течение примерно получаса. После столкновений с полицией протестующие на колонне внутри ближайшей станции метро оставили граффити с надписью: "Мы никогда не сдадимся".

Фото: протесты в Гонконге (twitter.com/selina_cheng)

Напомним, Верховный суд Гонконга продлил запрет на проведение акций протеста на территории метро. За нарушение запрета предусматривается юридическая ответственность.

Отмеим, что во время масштабной акции протеста в Гонконге 26 августа один из правоохранителей применил огнестрельное оружие против демонстрантов. Это первый случай применения огнестрельного оружия с момента начала акций.

Протесты в Гонконге начались после принятия законопроекта об экстрадиции, который в настоящее время приостановлен, но не снят окончательно. Документ позволяет экстрадировать жителей Гонконга в Китай для проведения суда и следствия. Протесты переросли в более серъезные требования от Пекина, который ограничил свободы полуавтономной территории.