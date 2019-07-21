У Гонконгу поліція застосувала сльозогінний газ проти мітингувальників

Фото: протести в Гонконгу (twitter.com/Halooyeelo10)

Також поліція застосувала гумові кулі проти активістів

Поліція в Гонконгу сьогодні, 21 липня, застосувала сльозогінний газ і гумові кулі на антиурядовій акції для розгону мітингувальників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBCNews.

Як повідомляється, сотні тисяч людей вийшли сьогдні на акцію протесту із вимогою до влади провести демократичні реформи і розслідувати насильство з боку поліції.

Силовики вдалися до таких дій після того, як учасники протесту відмовилися зупинитися у визначеній точці, продовжуючи рухатись до центральних державних установ Китаю.

Раніше РБК-Україна писало, що на сьогоднішню акцію в Гонконгу вийшли сотні десятків людей.

Влада заблокувала центр міста, правопорядок забезпечують близько 5 тисяч правоохоронців. Поліція також скоротила маршрут демонстрації, пославшись на сутички, які відбулись на минулих акціях протесту.

Нагадаємо, 15 липня у Гонконзі у ході антиурядової демонстрації в неділю, 14 липня, відбулися кілька сутичок із поліцією.

Раніше глава адміністрації Гонконгу Керрі Лем заявила про відмову від закону про екстрадицію.