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В Гонконге полиция обезвредила два взрывных устройства

Новости » Происшествия     09.12.2019 - 17:42
В Гонконге полиция обезвредила два взрывных устройства
Иллюстративное фото (facebook com hk)

Взрывные устройства были осколочно-фугасного типа

Взрывотехники полиции Гонконга обезвредили два самодельных взрывных устройства на улице Куинс-роуд Ист в районе Ван Чай. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Как сообщается, самодельные взрывные устройства были осколочно-фугасного типа. Они включали в себя гвозди и безоболочное взрывчатое вещество. Устройства должны были приводиться в действие с помощью мобильных телефонов.

Эвакуация людей из района, где были найдены взрывные устройства, не проводилась.

Напомним, 8 декабря в Гонконге около 800 тыс. человек приняли участие в санкционированной властями акции протеста. По данным полиции, число участников не превышало 183 тысяч человек. В Гонконге был запланирован протестный марш, который организовывает Гражданский фронт по правам человека.

Кроме того, в Гонконге во время налета правоохранителей перед акцией протеста, проведение которой было разрешено властями региона, задержали 11 демонстрантов.

1 декабря во время акции протеста в Гонконге правоохранители применили слезоточивый газ против демонстрантов. В результате столкновений с полицией пострадали по меньшей мере три человека.

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