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У Гонконзі поліція знешкодила два вибухові пристрої

Новини » Надзвичайні події     09.12.2019 - 17:42
У Гонконзі поліція знешкодила два вибухові пристрої
Ілюстративне фото (facebook com hk)

Вибухові пристрої були осколково-фугасного типу

Вибухотехніки поліції Гонконгу знешкодили два саморобних вибухових пристрої на вулиці Куінс-роуд в районі Іст Ван Чай. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

Як повідомляється, саморобні вибухові пристрої були осколково-фугасного типу. Вони включали в себе цвяхи та безоболонковий вибухову речовину. Пристрої повинні були приводитися в дію за допомогою мобільних телефонів.

Евакуація людей з району, де були знайдені вибухові пристрої, не проводилася.

Нагадаємо, 8 грудня в Гонконзі близько 800 тис. людей взяли участь у санкціонованої владою акції протесту. За даними поліції, число учасників не перевищувало 183 тисяч осіб. В Гонконгу був запланований протестний марш, який організовує Громадянський фронт з прав людини.

Крім того, у Гонконзі під час нальоту правоохоронців перед акцією протесту, проведення якої було дозволено владою регіону, затримали 11 демонстрантів.

1 грудня під час акції протесту в Гонконзі правоохоронці застосували сльозогінний газ проти демонстрантів. В результаті зіткнень з поліцією постраждали щонайменше три людини.

Організатори мітингу в Гонконгу повідомили, що він зібрав до 800 тис. учасників У Гонконзі перед акцією протесту арештували понад 10 людей
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