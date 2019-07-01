В Гонконге полиция начала разгон протестующих

Правоохранители начали разгонять участников акций протестов у здания законодательного совета в Гонконге. Об этом сообщает ВВС.

Сообщается, что сотрудники полиции распылили слезоточивый газ.

На видеокадрах видно, что перед зданием парламента выстроились сотни полицейских в специальной экипировке с щитами в руках. На улице находятся десятки полицейских машин с включенными сиренами. Протестующие начали выходить из здания.

Ранее РБК-Украина писало, что участники протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге прорвались в здание местного парламента. Сообщалось, что сегодня 100 демонстрантов пробились в парламент около 21:00 по местному времени (16:00 по киевскому) и попытались открыть запасные выходы. Полицейские, которые находились у боковых выходов, отступили.

Демонстранты вломились в парламент с лозунгом "Отзовите закон об экстрадиции". Тысячи других протестующих заняли территорию перед зданием и передают к его дверям зонтики и металлические прутья. Также они разбили стеклянные двери в парламентской библиотеке, начали крушить портреты президентов и распылили черную краску из баллончика на герб Гонконга. Однако большинство из них столпились на первом этаже.

Как известно, в Гонконге 16 июня несколько тысяч человек вышли на акцию протеста, требуя отставки главы администрации Керри Лам из-за скандального законопроекта об экстрадиции.