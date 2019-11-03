ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Гонконге мужчина с ножом напал на людей

Новости » Происшествия     03.11.2019 - 18:14
В Гонконге мужчина с ножом напал на людей
Фото: нападение в Гонконге (twitter.com)

В результате нападения в торговом центре пострадали пять человек

В Гонконге 2 ноября мужчина с ножом совершил нападение на группу людей в торговом центре, ранения получили пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTHK.

Сообщается, что инцидент произошел в крупном торговом комплексе "Ситиплаза" в районе Тайгучэн, где в этот день имели место антиправительственные протестные выступления.

По словам свидетелей происшествия, злоумышленник с ножом, говоривший на путунхуа (диалекте материкового Китая), затеял конфликт на почве политических разногласий.

Мужчина причинил увечье местному депутату райсовета от оппозиционной Демократической партии Эндрю Чю, откусив ему ухо, когда тот попытался схватить и остановить преступника. Нападавший потом был избит толпой демонстрантов. Через некоторое время после инцидента сотрудники полиции применили в данном квартале для разгона участников беспорядков слезоточивый газ. Был произведен ряд задержаний.

Напомним, в результате столкновений во время антиправительственных акций протеста в Гонконге пострадали более 50 человек, еще несколько сотен демонстрантов были задержаны.

В Гонконге в столкновениях пострадали более полусотни человек В Гонконге демонстранты разгромили офис китайского информагентства
Новости Украины Гонконг
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь