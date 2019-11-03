В Гонконге мужчина с ножом напал на людей

Фото: нападение в Гонконге (twitter.com)

В результате нападения в торговом центре пострадали пять человек

В Гонконге 2 ноября мужчина с ножом совершил нападение на группу людей в торговом центре, ранения получили пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTHK.

Сообщается, что инцидент произошел в крупном торговом комплексе "Ситиплаза" в районе Тайгучэн, где в этот день имели место антиправительственные протестные выступления.

По словам свидетелей происшествия, злоумышленник с ножом, говоривший на путунхуа (диалекте материкового Китая), затеял конфликт на почве политических разногласий.

Мужчина причинил увечье местному депутату райсовета от оппозиционной Демократической партии Эндрю Чю, откусив ему ухо, когда тот попытался схватить и остановить преступника. Нападавший потом был избит толпой демонстрантов. Через некоторое время после инцидента сотрудники полиции применили в данном квартале для разгона участников беспорядков слезоточивый газ. Был произведен ряд задержаний.

Напомним, в результате столкновений во время антиправительственных акций протеста в Гонконге пострадали более 50 человек, еще несколько сотен демонстрантов были задержаны.