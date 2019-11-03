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У Гонконзі чоловік з ножем напав на людей

Новини » Надзвичайні події     03.11.2019 - 18:14
У Гонконзі чоловік з ножем напав на людей
Фото: напад в Гонконзі (twitter.com)

В результаті нападу в торговому центрі постраждали п'ятеро людей

В Гонконзі 2 листопада чоловік з ножем скоїв напад на групу людей в торговому центрі, поранення отримали п'ять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTHK.

Повідомляється, що інцидент стався у великому торговому комплексі "Сітіплаза" в районі Тайгучен, де в цей день мали місце антиурядові протестні виступи.

За словами свідків події, зловмисник з ножем, який говорив на путунхуа (діалекті материкового Китаю), затіяв конфлікт на грунті політичних розбіжностей.

Чоловік заподіяв каліцтво місцевому депутату райради від опозиційної Демократичної партії Ендрю Чю, відкусивши йому вухо, коли той спробував схопити і зупинити злочинця. Нападник потім був побитий натовпом демонстрантів. Через деякий час після інциденту співробітники поліції застосували в даному кварталі для розгону учасників заворушень сльозогінний газ. Був проведений ряд затримань.

Нагадаємо, в результаті зіткнень під час антиурядових акцій протесту в Гонконзі постраждали понад 50 людей, ще кілька сотень демонстрантів були затримані.

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