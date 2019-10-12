У Гонконзі мітингувальники підпалили станцію метро

Фото: протест в Гонконзі (twitter/Yu Gang,The Epoch Times)

У демонстрації взяли участь тисячі осіб

У Гонконзі в суботу, 12 жовтня, пройшла масштабна протестна акція проти уряду, в результаті чого мітингувальники підпалили вхід на одну із станцій метро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, в демонстрації взяли участь тисячі чоловік, проте число протестуючих скоротилося порівняно з попередніми вихідними.

В ході демонстрацій були зафіксовані поодинокі сутички. Так, протестувальники підпалили вхід на одну із станцій метро, а також звели вуличні барикади. Однак досі не було жорстоких сутичок з поліцією. Правоохоронці закликали "бешкетників" припинити нелегальні дії.

Незважаючи на те, що минулого тижня в Гонконгу заборонили приховувати обличчя, багато демонстранти прийшли в масках, щоб таким чином приховати свою особу, а також виступити проти заборони.

Нагадаємо, в неділю, 6 жовтня, в Гонконзі поновилися антиурядові акції протесту, учасники яких вимагають скасувати заборону адміністрації на носіння масок.

Крім того, на початку жовтня в Гонконгу група протестувальників побила водія таксі, який в'їхав у натовп. Таксист своїми діями поранив як мінімум двох людей.