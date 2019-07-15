В Гонконге на массовой демонстрации произошли столкновения с полицией, есть пострадавшие

В Гонконге в ходе антиправительственной демонстрации в воскресенье, 14 июля, произошло несколько столкновений с полицией, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Организаторы акции отметили, что на улицы вышли около 115 тысяч человек. Однако правоохранители назвали в разы маньшее количество митингующих - 28 тысяч.

Протест, который начался примерно в 15:00 в северном районе Ша Тин, был мирный в течение большей части дня. Но некоторые столкновения возникли после наступления темноты, когда полиция начала очищать улицы в густо переполненном районе высотных зданий.

Как пишет TIME, стражи порядка несколько раз применяли против радикально настроенных активистов баллончики с перцовым газом. Те бросали в сторону полицейских дорожные конусы и бутылки.

Полицейский комиссар Стивен Ло сказал на брифинге, что более 40 протестующих были арестованы. По меньшей мере 10 полицейских получили ранения.

Позже общественный телеканал RTHK сообщил, что в результате столкновений в больницу поступили 22 человека, три из которых были в тяжелом состоянии. СМИ также уточнили, что 11 полицейских получили ранения во время беспорядков некоторые правоохранители потеряли пальцы.

Массовые протесты в Гонконге начались больше месяца назад в связи с законопроектом об экстрадиции. Он позволяет выдавать из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, которых подозревают в нарушении законов Китая или тех, кто находится в розыске.

Люди вышли на улицы для выражения своего неодобрения таким документом и стали также требовать отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Напомним, глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила об отказе от закона об экстрадиции.