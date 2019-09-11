ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Гонконге из-за годовщины теракта 11 сентября приостановили протесты

Новости » Общество    11.09.2019 - 22:27
В Гонконге из-за годовщины теракта 11 сентября приостановили протесты
Фото: протест в Гонконге (twitter.com/timmysung)

Такое решение было принято в знак солидарности против терроризма

Митингующие в Гонконге приостановили протесты из-за годовщины теракта, который произошел 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, такое решение было принято в знак солидарности против терроризма.

"В знак солидарности против терроризма, все формы протестов в Гонконге будут прекращены 11 сентября, но это не касается возможных песен и скандирований", - отметили протестующие в совместном заявлении.

При этом участники акций протеста возмутились из-за сообщения от государственного издания China Daily о якобы планируемых ими терактах.

"Антиправительственные фанатики планируют массивные террористические атаки, которые включают подрыв газовых труб в Гонконге 11 сентября", - говорится в сообщении China Daily в сопровождении фотографии с перехваченными авиалайнерами, которые врезаются в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в результате столкновений между демонстрантами и полицией во время антиправительственной акции протеста в Гонконге пострадали 19 человек. В частности, после столкновений протестующих с правоохранителями, которые произошли вечером 7 сентября, за медицинской помощью обратились по меньшей мере 19 человек. Состояние двух пострадавших оценивается как серьезное.

Кроме того, участники протестов в Гонконге призвали президента США Дональда Трампа оказать помощь в освобождении города от контроля со стороны Пекина. Митингующие прошли к зданию американского генерального консульства и передали дипломатам петицию.

В штате Флорида мужчина с ножом ранил 5 человек Президент США пообещал продолжить борьбу с "Талибаном"
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикипротестГонконгТеракт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь