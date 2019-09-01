ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Гонконге более 30 человек пострадали в ходе протестов

Новости » Происшествия    01.09.2019 - 09:04
В Гонконге более 30 человек пострадали в ходе протестов
Фото: протест в Гонконге (twitter.com/timmysung)

Состояние 5 пострадавших оценивается как серьезное

В результате столкновений между демонстрантами и правоохранителям на несанкционированных акциях протеста в Гонконге пострадал 31 человек. Об этом сообщает китайская радиостанция RTHK.

Как сообщается, в результате столкновений, которые возникли в ночь на воскресенье, 1 сентября, пострадал 31 человек. Всех госпитализировали в больницы. Состояние 5 пострадавших медики расценивают как тяжелое. Полиция применяла слезоточивый газ и водометы.

Кроме того, правоохранители задержали 40 участников антиправительственного протеста на станции метро Prince Edward. Сотрудники полиции применили против манифестантов резиновые дубинки и перцовый газ.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Гонконга в субботу, 31 августа, правоохранители применили водометы и слезоточивый газ для разгона антиправительственной акции протеста. Тогда отмечалось, что полиция применила силу в ответ на "коктейли молота", которые бросали в них демонстранты.

РБК-Украина писало, что Верховный суд Гонконга продолжил запрет на проведение акций протеста на территории местного метрополитена. За нарушение запрета предусматривается юридическая ответственность.

Отметим, что во время протеста в Гонконге 26 августа один из силовиков применил огнестрельное оружие против демонстрантов. Это первый случай применения огнестрельного оружия с момента начала акций.

Китай обвинил США и ЕС во вмешательстве в дела страны В Гонконге полиция задержала ряд активистов
Новости Украины протестГонконг
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь