В Гонконге более 30 человек пострадали в ходе протестов

Фото: протест в Гонконге (twitter.com/timmysung)

Состояние 5 пострадавших оценивается как серьезное

В результате столкновений между демонстрантами и правоохранителям на несанкционированных акциях протеста в Гонконге пострадал 31 человек. Об этом сообщает китайская радиостанция RTHK.

Как сообщается, в результате столкновений, которые возникли в ночь на воскресенье, 1 сентября, пострадал 31 человек. Всех госпитализировали в больницы. Состояние 5 пострадавших медики расценивают как тяжелое. Полиция применяла слезоточивый газ и водометы.

Кроме того, правоохранители задержали 40 участников антиправительственного протеста на станции метро Prince Edward. Сотрудники полиции применили против манифестантов резиновые дубинки и перцовый газ.

Warning: Police Violence.



This video was taken earlier today.



You may have seen footage of Hong Kong protests being less peaceful this weekend.



It's because the people of Hong Kong are immensely angry at the police and their horrific brutality.



pic.twitter.com/CRIW2Byz7V — Joshua Potash (@JoshuaPotash) September 1, 2019

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Гонконга в субботу, 31 августа, правоохранители применили водометы и слезоточивый газ для разгона антиправительственной акции протеста. Тогда отмечалось, что полиция применила силу в ответ на "коктейли молота", которые бросали в них демонстранты.

РБК-Украина писало, что Верховный суд Гонконга продолжил запрет на проведение акций протеста на территории местного метрополитена. За нарушение запрета предусматривается юридическая ответственность.

Отметим, что во время протеста в Гонконге 26 августа один из силовиков применил огнестрельное оружие против демонстрантов. Это первый случай применения огнестрельного оружия с момента начала акций.