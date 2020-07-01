У Гонконзі заарештували першого порушника закону про нацбезпеку

Фото: чоловік з прапором (twitter.com.hkpoliceforce)

У чоловіка вилучили прапор, який містив заклик до незалежності Гонконгу

Вчора у Китаї набув чинності новий закон про національну безпеку. Поліція сьогодні затримала першу людину, яка порушувала його.

Про це повідомляє прес-служба поліції Гонконгу.

Як повідомляється, правоохоронці затримали чоловіка з прапором, який закликає до незалежності цього спеціального адміністративного району Китаю. Згідно новому закону, за порушення передбачено різні терміни тюремного ув'язнення - аж до довічного.

Фото: чоловік з прапором (twitter.com.hkpoliceforce)

Новий закон визначає зобов'язання центрального уряду КНР і відповідальність влади Гонконгу за гарантування національної безпеки та передбачає покарання за чотири основних види.

Зокрема, за сепаратистську діяльність, підрив державної влади, терористичну діяльність та за вступ у змову з іноземними державами, або силами з метою підриву національної безпеки.

Нагадаємо, Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників ухвалив закон про національну безпеку Гонконгу.

Також раніше повідомлялось, що Сенат США прийняв закон, який передбачає накладення санкцій на окремі особи та компанії Китаю, які підтримують обмеження автономії Гонконгу.

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Автор: Андрій Козловський