В Гонконге более 30 человек пострадали в ходе протестов

В результате столкновений между демонстрантами и правоохранителям на несанкционированных акциях протеста в Гонконге пострадал 31 человек. Об этом сообщает китайская радиостанция RTHK.

Как сообщается, в результате столкновений, которые возникли в ночь на воскресенье, 1 сентября, пострадал 31 человек. Всех госпитализировали в больницы. Состояние 5 пострадавших медики расценивают как тяжелое. Полиция применяла слезоточивый газ и водометы.

Кроме того, правоохранители задержали 40 участников антиправительственного протеста на станции метро Prince Edward. Сотрудники полиции применили против манифестантов резиновые дубинки и перцовый газ.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Гонконга в субботу, 31 августа, правоохранители применили водометы и слезоточивый газ для разгона антиправительственной акции протеста. Тогда отмечалось, что полиция применила силу в ответ на "коктейли молота", которые бросали в них демонстранты.

РБК-Украина писало, что Верховный суд Гонконга продолжил запрет на проведение акций протеста на территории местного метрополитена. За нарушение запрета предусматривается юридическая ответственность.

Отметим, что во время протеста в Гонконге 26 августа один из силовиков применил огнестрельное оружие против демонстрантов. Это первый случай применения огнестрельного оружия с момента начала акций.