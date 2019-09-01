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У Гонконзі понад 30 осіб постраждали в ході протестів

Новини » Надзвичайні події    01.09.2019 - 09:04
У Гонконзі понад 30 осіб постраждали в ході протестів
Фото: протест у Гонконзі (twitter.com/timmysung)

Стан 5 постраждалих оцінюється як серйозний

В результаті сутичок між демонстрантами та правоохоронцям на несанкціонованих акціях протесту у Гонконзі постраждала 31 людина. Про це повідомляє китайська радіостанція RTHK.

Як повідомляється, в результаті сутичок, які виникли в ніч на неділю, 1 вересня, постраждала 31 людина. Всіх було госпіталізовано до лікарень. Стан 5 постраждалих медики розцінюють як тяжкий. Поліція застосовувала сльозогінний газ та водомети.

Крім того, правоохоронці затримали 40 учасників антиурядового протесту на станції метро Prince Edward. Співробітники поліції застосували проти маніфестантів гумові кийки та перцевий газ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Гонконгу в суботу, 31 серпня, правоохоронці застосували водомети та сльозогінний газ для розгону антиурядової акції протесту. Тоді зазначалося, що поліція застосувала силу у відповідь на "коктейлі молота", які кидали в них демонстранти.

Також РБК-Україна писало, що Верховний суд Гонконгу продовжив заборону на проведення акцій протесту на території місцевого метрополітену. За порушення заборони передбачається юридична відповідальність.

Зазначимо, що під час протесту в Гонконзі 26 серпня один з силовиків застосував вогнепальну зброю проти демонстрантів. Це перший випадок застосування вогнепальної зброї з моменту початку акцій.

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