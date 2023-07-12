Гонконг загрожує Японії забороною імпорту багатьох продуктів: названа причина

Гонконг загрожує Японії забороною імпорту продуктів, якщо Токіо почне скидати очищені радіоактивні стічні води з АЕС "Фукусіма-1" у море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

"Дії, які ми зробимо, якщо скид води дійсно почнеться, полягають у забороні імпорту великої кількості морепродуктів та продукції тваринництва", - заявив глава адміністрації Гонконгу Джон Лі.

Незважаючи на запитання журналістів, він не уточнив, які продукти можуть потрапити під заборону. Сьогодні в Гонконгу діє заборона на імпорт овочів та фруктів із Фукусіми. Ввезення продукції тваринного походження поки не заборонено.

Імпорт багатьох продуктів харчування з чотирьох інших японських префектур, розташованих безпосередньо на південь від Фукусіми — Гунма, Ібаракі, Тотігі та Тіба - має супроводжуватися радіаційним сертифікатом.

За офіційними даними, минулого року імпорт продовольства до Гонконгу з Японії становив близько 2% від загального обсягу поставок. Хоча місто не сильно залежить від японських продуктів харчування з точки зору кількості, багато жителів люблять японську їжу, і на території є багато японських ресторанів.

Скидання води з АЕС "Фукусіма-1" до океану

Сильний землетрус та цунамі у березні 2011 року зруйнували системи охолодження атомної станції "Фукусіма-1". У 2021 році уряд Японії оголосив про плани поступового випуску обробленої, але все ще злегка радіоактивної води .

У понеділок, 10 липня, оператор зруйнованої АЕС розпочав випробування обладнання, призначеного для скидання стічних вод. Минулого тижня в МАГАТЕ схвалили план скидання, заявивши, що він відповідає міжнародним стандартам, а вплив на довкілля та здоров'я людини буде незначним.

Але сусідні країни, включаючи Південну Корею, Китай і країни островів Тихого океану, висловили стурбованість щодо безпеки води, що зберігається на АЕС.