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Гонки сили й духу: у Києві відбудеться Spartan-забіг на честь героїв Маріуполя

У Києві відбудеться масштабний Spartan-забіг (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Києві відбудеться Spartan-забіг на честь героїчної операції ГУР у Маріуполі. Подія запланована на 17-18 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу організаторів.

Що таке Spartan Race

Spartan Race - подія, що здатна:

  • поповнити скарбницю особливих спогадів;
  • допоможе віднайти своє потужне внутрішнє "Я";
  • дозволить здолати всі межі, що існують в уяві.

Spartan-забіг - екстремальний забіг із перешкодами, коли учасники не просто біжать певну дистанцію, але й долають перешкоди (чи виконують завдання).

Такий формат об'єднує спорт, пригоди й командний дух серед громадян у різних куточках світу.

Де відбудеться Spartan Ukraine

Spartan Ukraine збирає спартанців на масштабний забіг у Києві.

Його буде присвячено річниці легендарної операції Головного управління розвідки (ГУР) - польотів в оточений Маріуполь.

Подія відбудеться 17-18 травня на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ).

Як долучитись до Spartan-забігу

Впродовж двох днів учасники заходу зможуть обрати один або кілька форматів забігу (як для дорослих, так і для дітей). Всі вони (незалежно від формату) отримають:

  • медаль фінішера;
  • футболку Spartan.

Кошти, зібрані під час події, будуть передані на підтримку спецпідрозділів ГУР (у 2024 році в Україні провели три таких благодійних забіги та зібрали 5,7 млн гривень, на які придбали дрони для ГУР та полку К2).

Ознайомитись з доступними форматами забігу та зареєструватись можна на офіційному сайті Athletic Events.

Нагадаємо, 6 квітня в Одесі відбувся масовий легкоатлетичний забіг SEASIDE Marathon, в якому взяли участь понад 650 спортсменів із різних міст України. Розпочався захід хвилиною мовчання на честь жертв ракетного удару по місту Кривий Ріг.

Зібрані в межах події благодійні кошти спрямують на розвиток адаптивного та ветеранського спорту в місті.

Згодом українців з усіх куточків світу запросили долучитись до унікального Міжнародного Марафону Героїв в онлайн форматі.

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