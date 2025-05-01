Гонки сили й духу: у Києві відбудеться Spartan-забіг на честь героїв Маріуполя

У Києві відбудеться Spartan-забіг на честь героїчної операції ГУР у Маріуполі. Подія запланована на 17-18 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу організаторів.
Spartan Race - подія, що здатна:
Spartan-забіг - екстремальний забіг із перешкодами, коли учасники не просто біжать певну дистанцію, але й долають перешкоди (чи виконують завдання).
Такий формат об'єднує спорт, пригоди й командний дух серед громадян у різних куточках світу.
Spartan Ukraine збирає спартанців на масштабний забіг у Києві.
Його буде присвячено річниці легендарної операції Головного управління розвідки (ГУР) - польотів в оточений Маріуполь.
Подія відбудеться 17-18 травня на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ).
Впродовж двох днів учасники заходу зможуть обрати один або кілька форматів забігу (як для дорослих, так і для дітей). Всі вони (незалежно від формату) отримають:
Кошти, зібрані під час події, будуть передані на підтримку спецпідрозділів ГУР (у 2024 році в Україні провели три таких благодійних забіги та зібрали 5,7 млн гривень, на які придбали дрони для ГУР та полку К2).
Ознайомитись з доступними форматами забігу та зареєструватись можна на офіційному сайті Athletic Events.
Нагадаємо, 6 квітня в Одесі відбувся масовий легкоатлетичний забіг SEASIDE Marathon, в якому взяли участь понад 650 спортсменів із різних міст України. Розпочався захід хвилиною мовчання на честь жертв ракетного удару по місту Кривий Ріг.
Зібрані в межах події благодійні кошти спрямують на розвиток адаптивного та ветеранського спорту в місті.
Згодом українців з усіх куточків світу запросили долучитись до унікального Міжнародного Марафону Героїв в онлайн форматі.
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