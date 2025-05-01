Гонки силы и духа: в Киеве состоится Spartan-забег в честь героев Мариуполя

В Киеве состоится Spartan-забег в честь героической операции ГУР в Мариуполе. Событие запланировано на 17-18 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу организаторов.
Spartan Race - событие, которое:
Spartan-забег - экстремальный забег с препятствиями, когда участники не просто бегут определенную дистанцию, но и преодолевают препятствия (или выполняют задания).
Такой формат объединяет спорт, приключения и командный дух среди граждан в разных уголках мира.
Spartan Ukraine собирает спартанцев на масштабный забег в Киеве.
Он будет посвящен годовщине легендарной операции Главного управления разведки (ГУР) - полетов в окруженный Мариуполь.
Событие состоится 17-18 мая на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ).
В течение двух дней участники мероприятия смогут выбрать один или несколько форматов забега (как для взрослых, так и для детей). Все они (независимо от формата) получат:
Средства, собранные во время события, будут переданы на поддержку спецподразделений ГУР (в 2024 году в Украине провели три таких благотворительных забега и собрали 5,7 млн гривен, на которые приобрели дроны для ГУР и полка К2).
Ознакомиться с доступными форматами забега и зарегистрироваться можно на официальном сайте Athletic Events.
Напомним, 6 апреля в Одессе состоялся массовый легкоатлетический забег SEASIDE Marathon, в котором приняли участие более 650 спортсменов из разных городов Украины. Началось мероприятие минутой молчания в честь жертв ракетного удара по городу Кривой Рог.
Собранные в рамках события благотворительные средства направят на развитие адаптивного и ветеранского спорта в городе.
Позже украинцев со всех уголков мира пригласили присоединиться к уникальному Международному Марафону Героев в онлайн формате.
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