Гонки силы и духа: в Киеве состоится Spartan-забег в честь героев Мариуполя

Что такое Spartan Race

Spartan Race - событие, которое:

может пополнить сокровищницу особых воспоминаний;

поможет найти свое мощное внутреннее "Я";

позволит преодолеть все границы, существующие в воображении.

Spartan-забег - экстремальный забег с препятствиями, когда участники не просто бегут определенную дистанцию, но и преодолевают препятствия (или выполняют задания).

Такой формат объединяет спорт, приключения и командный дух среди граждан в разных уголках мира.

Где состоится Spartan Ukraine

Spartan Ukraine собирает спартанцев на масштабный забег в Киеве.

Он будет посвящен годовщине легендарной операции Главного управления разведки (ГУР) - полетов в окруженный Мариуполь.

Событие состоится 17-18 мая на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ).

Как присоединиться к Spartan-забегу

В течение двух дней участники мероприятия смогут выбрать один или несколько форматов забега (как для взрослых, так и для детей). Все они (независимо от формата) получат:

медаль финишера;

футболку Spartan.

Средства, собранные во время события, будут переданы на поддержку спецподразделений ГУР (в 2024 году в Украине провели три таких благотворительных забега и собрали 5,7 млн гривен, на которые приобрели дроны для ГУР и полка К2).

Ознакомиться с доступными форматами забега и зарегистрироваться можно на официальном сайте Athletic Events.