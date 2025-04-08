Українців запрошують долучитись до Міжнародного Марафону Героїв: про що йдеться
Українців з усіх куточків світу запрошують долучитись до унікального Міжнародного Марафону Героїв, який проходитиме в онлайн форматі. Офлайн захід відбудеться 13 квітня в одному з міст під Києвом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на портал проекту.
Коли відбудеться Марафон Героїв онлайн
Дехто рахує відлік війни з РФ від 24 лютого 2022 року, проте насправді все почалось з окупації Донбасу та Криму ще у 2014 році. Опір агресору українці мужньо чинять вже впродовж 11 років.
Зараз як ніколи важливо продемонструвати всьому світу силу та єдність, тож українців з усіх куточків світу запрошують долучитись до Міжнародного Марафону Героїв.
Захід триватиме онлайн - впродовж 12-14 квітня 2025 року.
Статистику марафону контролюватиме команда Національного реєстру рекордів України.
Фактично марафон триватиме майже дві доби, адже 13 квітня наступає в Австралії на 9 годин раніше, ніж у Києві (коли в Україні ще 12 квітня), а закінчується цей день в Америці на 10 годин пізніше (коли в Україні буде вже 14 квітня). Тому забіг умовно розпочнеться в Сіднеї, а закінчиться в Лос-Анджелесі.
Де можна пробігти Марафон офлайн
Взяти участь у Міжнародному Марафоні Героїв офлайн (фізично) можна буде в місті Ірпінь - на набережній.
Захід відбудеться в неділю, 13 квітня 2025 року, й триватиме з 10:00 до 14:00.
Подію буде організовано за сприяння:
- Київської обласної державної адміністрації;
- Міністерства молоді та спорту України.
Під час марафону на Ірпінській набережній відбудеться також концерт за участі зірок української сцени та телебачення.
Гостей Марафону привітають: Анатолій Анатоліч, Микола Матросов, гурт "Авіатор", Олександр Педан, гурт "Карта світу", Вадим Олійник, Діма Бабак, Аня Добриднєва, Тоні Тунайт, Дядя Вадя, Позитив, Денис Мусаєв.
Ведучий заходу - Андрій Джеджула.
Серед офіційних гостей заходу:
- міністр молоді та спорту - Матвій Бідний;
- голова Київської ОДА - Микола Калашник;
- організатор марафону - Петро Волощенко (ветеранській рух BRO, школа операторів безпілотних систем "MAB");
- учасниця трьох літніх Паралімпійських ігор з паратріатлону (2016, 2020, 2024) - Аліса Колпакчи;
- майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики, член національної збірної, неодноразова чемпіонка України та міжнародних змагань, учасниця літніх Олімпійських ігор в Токіо - Дар'я Михайлова;
- ветеранка війни, капітан національної збірної команди України з ампфутболу, координатор соціального проекту програми президента "Активні парки", амбасадорка проекту "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги" в Київській області - Ольга Бенда;
- ветеран війни, переможець "Ігор Нескорених", координатор проекту "Активні парки - локації здорової України", амбасадор проекту "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги" в Київській області - Володимир Товкис;
- ветеран війни, координатор соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" - Олег Андрієнко;
- спортивний журналіст, засновник "Національного реєстру рекордів України", голова "Клубу незвичайних рекордсменів", засновник "Всесвітньої української спортивної агенції" - Валентин Щербачов.
Чим важлива акція "Біжу за Героя"
Під час марафону буде проведена акція "Біжу за Героя", в межах якої волонтери пробіжать дистанцію замість Героя, який загинув, захищаючи Україну, у футболці з його іменем та позивним.
Мета цієї акції - нагадати про подвиги наших Героїв та увічнити їх пам'ять.
Замовити футболку з іменем загиблого друга чи родича можна у партнерів заходу.
Футболка "Біжу за Героя" (скриншот: mug.kiev.ua)
Важливо, що весь прибуток від продажу буде передано на підтримку:
- Збройних сил України;
- ветеранів.
Якою є мета Міжнародного Марафону Героїв
Міжнародний Марафон Героїв має на меті встановити світовий рекорд за кількістю учасників в одному забігу (долучивши до заходу понад 50 тисяч осіб) і зафіксувати його в "Книзі рекордів України", а також:
- об'єднати українців зі спільною метою;
- нагадати співвітчизникам у всьому світі, що ми - нація героїв;
- нагадати всьому світу, що війна в Україні триває вже 11 років;
- нагадати про боротьбу українців за свободу, про опір окупантам, опір тоталітарному монстру ціною життя українських громадян;
- зібрати кошти та передати їх на потреби збройних сил України та ветеранського руху;
- пригадати героїв, які загинули, виборюючи незалежність України.
Попередній подібний рекорд України (ілюстрація: ukrainian.run)
Як долучитись до Марафону Героїв онлайн
Для того, щоб долучитись до Міжнародного Марафону Героїв, потрібно:
- зареєструватись на сайті Марафону;
- у день забігу - вийти на коротку пробіжку, натиснувши кнопку "Старт" у відповідному чат-боті;
- пробігти будь-яку дистанцію;
- натиснути кнопку "Фініш" у чат-боті.
Кожен з учасників отримає електронний сертифікат про участь та встановлення рекорду.
Тим часом ті, хто зроблять донати на певну суму, зможуть отримати також електронну медаль (Blockchain Token) та фізичну нагороду - медаль за участь у Марафоні.
Пам'ятні нагороди для учасників Міжнародного Марафону Героїв (скриншот: ukrainian.run)
Нагадаємо, 6 квітня в Одесі відбувся масовий легкоатлетичний забіг SEASIDE Marathon, в якому взяли участь понад 650 спортсменів із різних міст України. Розпочався захід хвилиною мовчання на честь жертв ракетного удару по місту Кривий Ріг.
Зібрані в межах події благодійні кошти будуть спрямовані на розвиток адаптивного та ветеранського спорту в місті.
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