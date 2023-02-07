"Гонка озброєнь" серед політиків. "Газпром" планує створити власну ПВК, - ГУР
Енергетичний монополіст "Газпром нефть" планує створити власну приватну військову компанію. В Росії продовжується "гонка озброєнь" між політиками.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО.
Розпорядження щодо створення ПВК було підписано головою уряду Росії Михайлом Мішустіним.
"Документ встановлює, що засновниками організації буде ПАТ "Газпром нефть" з розміром долі у статутному капіталі "організації" 70% та "приватна охоронна організація стаф-центр" з часткою 30%", - пише пресслужба.
При створенні ПВК уряд посилається на закон про "про безпеку об'єктів паливно-енергетичного комплексу", де зазначено, що підприємство має право на заснування приватної охоронної організації.
"Розмір частки такого підприємства у статутному капіталі новоствореної "організації" не може бути меншим ніж 50%", - додає ГУР.
Рішення "Газпрому" створити ПВК за прикладом "Вагнера" Євгенія Пригожина демонструє продовження "гонки озброєнь" серед політичних гравців Росії.
Фото: "Гонка озброєнь" серед політиків. "Газпром" планує створити власну ПВК (t.me/DIUkraine)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в розвідці визначили три напрями можливих наступів російської армії.
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