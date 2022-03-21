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Гоните этих рабов, гоните оккупантов. Зеленский обратился к украинцам

Новина українською →
Понедельник 21 марта 2022 21:15
Гоните этих рабов, гоните оккупантов. Зеленский обратился к украинцам Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска уже 26-й день разрушают украинские города и убивают людей. Президент Владимир Зеленский обратился ко всем украинцам и призвал бороться за свободу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы государства.

По его словам, все люди должны бороться за свободу, а не ждать.

"Великий народ великой Украины. Я обращаюсь ко всем в нашей стране и за рубежом, в городах и в селах, на свободе и временно под оккупацией, в Крыму, Донецке, Луганске, где так же должны бороться за свободу и не ждать", - сказал Зеленский.

Также он обратился ко всем украинцам, которые сейчас делают все, для спасения государства.

"Обращаюсь ко всем украинцам, делайте все для защиты нашего государства, для спасения нашего народа. Боритесь, воюйте и помогайте. Гоните этих рабов, гоните оккупантов. Чтобы Украина жила и мы вместе с ней. Свободная и мирная", - добавил глава.

Ранее мы сообщали, что Зеленский рассказал об обстреле в Херсоне.

Также мы писали, что у Зеленского попросили политиков не рассказывать о поставках оружия и контрнаступления.

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