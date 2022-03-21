Гоніть цих рабів, гоніть окупантів. Зеленський звернувся до українців

Російські війська вже 26-й день руйнують українські міста та вбивають людей. Президент Володимир Зеленський звернувся до усіх українців та закликав боротися за свободу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави держави.

За його словами, усі люди повинні боротися за свободу, а не чекати.

"Великий народе великої України. Я звертаюся до усіх у нашій державі та за кордоном, у містах та у селах, на свободі та тимчасово під окупацією, в Криму, Донецьку, Луганську, де так само повинні боротись за свободу і не чекати", - сказав Зеленський.

Також він звернувся до усіх українців, які зараз роблять усе, для порятунку держави.

"Звертаюся до усіх українців, робіть все для захисту нашої держави, для порятунку нашого народу. Боріться, воюйте і допомагайте. Гоніть цих рабів, гоніть окупантів. Щоб Україна жила і ми разом з нею. Вільна та мирна", - додав глава.