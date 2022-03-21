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Зеленский об обстреле в Херсоне: Увидели, как в свободных людей стреляют рабы

Новина українською →
Понедельник 21 марта 2022 21:05
Зеленский об обстреле в Херсоне: Увидели, как в свободных людей стреляют рабы Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский отреагировал на попытку силового разгона с применением митинга оружия против российских оккупантов жителей Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление главы страны.

"Мы сегодня все увидели, как в свободных людей стреляют рабы. Рабы пропаганды, которая подменяет их сознание. Рабы, привыкшие паковать в автозаки всех... Эти рабы, которых прислала Россия, никогда не видеть свободных людей... Херсон, держись "Мы не забудем эти кадры из города... Как только мы сможем к вам прорваться, каждого оккупанта, стрелявшего в мирных херсонцев за сине-желтый цвет, ждет черная полоса" – заявил президент.

Зеленский пообещал херсонцам, что оккупантам придется ответить за содеянное, как только Вооруженные силы прорвутся в город. По его словам, каждого военного преступника за атаки на сине-желтые цвета ждет черная полоса.

Напомним, что войска РФ светошумовыми гранатами и выстрелами в воздух попытались разогнать митинг украинцев в Херсоне.

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