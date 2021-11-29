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В Гондурасе сразу две партии заявили о победе своих кандидатов на президентских выборах

Автор: Наталья Скороход

Две доминирующие политические партии Гондураса объявили о победе своих кандидатов на президентских выборах. В воскресенье жители страны выбирали не только президента, но и новый конгресс, представителей в центральноамериканский парламент и группу местных рас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTV News.

Консервативная Национальная партия и левая партия "Свобода и восстановление" объявили, что их кандидаты в президенты Насри Асфура и Сиомара Кастро победили.

Национальный избирательный совет напомнил партиям, что такие объявления до окончания подсчета голосов запрещены и нарушители будут оштрафованы. Однако это не помешало командам Асфура и Кастро раньше времени радоваться победе.

лично наблюдать за подсчетом голосов на фоне опасений о мошенничестве.

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