В Гондурасе сразу две партии заявили о победе своих кандидатов на президентских выборах

Консервативная Национальная партия и левая партия "Свобода и восстановление" объявили, что их кандидаты в президенты Насри Асфура и Сиомара Кастро победили.

Национальный избирательный совет напомнил партиям, что такие объявления до окончания подсчета голосов запрещены и нарушители будут оштрафованы. Однако это не помешало командам Асфура и Кастро раньше времени радоваться победе.

лично наблюдать за подсчетом голосов на фоне опасений о мошенничестве.