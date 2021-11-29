У Гондурасі відразу дві партії заявили про перемогу своїх кандидатів на президентських виборах

Дві домінуючі політичні партії Гондурасу оголосили про перемогу своїх кандидатів на президентських виборах. У неділю жителі країни обирали не тільки президента, але й новий конгрес, представників в центральноамериканський парламент і групу місцевих рас.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTV News.
Консервативна Національна партія і ліва партія "Свобода і відновлення" оголосили, що їх кандидати в президенти Насрі Асфура і Сіомара Кастро перемогли.
Національна виборча рада нагадала партіям, що такі оголошення до закінчення підрахунку голосів заборонені та порушники будуть оштрафовані. Однак це не завадило командам Асфура і Кастро завчасно радіти перемозі.
особисто спостерігати за підрахунком голосів на тлі побоювань про шахрайство.